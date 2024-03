Dziękuję pięknie, to był zaszczyt. Telewizor Sony Bravia XR A95L - recenzja

Niezmiennie też do telewizora dołączona jest usługa Bravia Core, czyli aplikacja oferująca streaming treści Sony Pictures w jakości niedostępnej u żadnej innej konkurencji. Przepływność 80 Mb/s to już niemalże poziom filmów Blu-ray UHD, to również (w zaokrągleniu) dwukrotnie wyższa przepływność od średniej Apple TV+ i nawet czterokrotnie od Netflixa 4K. Bravia Core wymaga przepływności łącza 120 Mb/s, co uwypukla kolejne śmieszne ograniczenie tego odbiornika: karta sieciowa obsługuje przewodowo transfer do 100 Mb/s. A95L to przedziwny telewizor, którego lepiej podłączać do podatnego na zakłócenia Wi-Fi niż do przewodu Ethernet.