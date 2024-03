Ten TV kosztuje więcej niż mieszkanie. Samsung doczekał się konkurencji

Telewizory Micro LED to urządzenia wyświetlające obraz za pomocą mikroskopijnych diod elektroluminescencyjnych (LED), które są znacznie mniejsze niż tradycyjne LED-y. Każdy piksel na ekranie Micro LED składa się z trzech takich diod (czerwonej, zielonej i niebieskiej), które są samoswietlnymi źródłami światła. Telewizory Micro LED oferują więc równie wysoką precyzję sterowania światłem co telewizory OLED, gwarantując doskonały kontrast. Jednak syntetyczne diody, w przeciwieństwie do organicznych, są znacznie trwalsze. To oznacza, że można je skłonić do emisji znacznie większej ilości światła, co przekłada się na jasność i kolory. W efekcie telewizory Micro LED zapewniają kontrast nieosiągalny dla tradycyjnych LED-owych TV, zapewniając przy tym jasność i kolory nieosiągalne dla telewizorów OLED.