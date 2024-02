Kino nie nadąża za telewizorami. Ustawianie TV pod film to dramat

Twórca obu Avatarów James Cameron podkreślał w wywiadach, że mastering filmu do 48 Hz nie powinien kończyć się na zastosowaniu lepszych kamer. Jak twierdzi - szczególnie ważna jest praca na stole montażowym, w tym w kwestii operowania kolorem i kontrastem na etapie postprodukcji. To jednak znacząco zwiększa ogólne koszty produkcyjne filmu, co również oznacza, że 48 Hz w kinie przyjmie się co najmniej nieprędko.