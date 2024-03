Koniec z 60-hercowymi monitorami i telewizorami. Zapadła ważna decyzja

Jedną z powszechniejszych implementacji VRR jest wersja opracowana przez AMD o nazwie FreeSync. Co prawda współpracuje tylko z układami graficznymi Radeon (w tym tymi w konsolach Xbox i PlayStation), ale za to jest otwarta a certyfikacja sprzętu zgodnego z FreeSync jest prowadzona bez opłat. Kupując telewizor lub monitor z certyfikatem FreeSync można być pewnym, że zapewni on stosowną responsywność obrazu do gier wideo.