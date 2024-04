Ta funkcja Galaxy S24 to hit. Google zdradza, jak ją ulepszy

Zespół "spędził mnóstwo czasu, zastanawiając się, jaki jest najszybszy sposób dostępu [do CtS]" ponieważ zdawali sobie sprawę, że może to przesądzić o sukcesie lub kompletnej porażce. Ważne było dla nich, aby do wyszukiwania można było uzyskać dostęp w dowolnym miejscu w systemie operacyjnym. Te rozważania doprowadziły ich do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj, gdzie wystarczy długie dotknięcie przycisku ekranu głównego (home).