Portfel Google zyskał nową funkcję. Zobacz, jak z niej skorzystać

Cyfrowe karty płatnicze stają się coraz popularniejsze. To idealny sposób, aby pozbyć się fizycznego portfela - wszak aplikacja mObywatel zastąpi Ci plastikowy dowód - i wyjść z domu tylko z telefonem. Gdy jednak masz kilka kart płatniczych i lojalnościowych, możesz łatwo się w nich pogubić. A jeśli dodamy do tego jeszcze cyfrowe karty typu Revolut, to bałagan staje się jeszcze większy.