Jedna z najlepszych funkcji Zdjęć Google wkrótce stanie się darmowa. Jest haczyk

Dokładnie konkretnie sugerują one, że Google może wdrożyć system "metered saves" dla magicznej gumki (Magic Editor). Prawdopodobnie za pomocą systemu Google pozwoli użytkownikom edytować i zapisywać ograniczoną liczbę zdjęć za darmo każdego miesiąca za pomocą Magic Editor. Po osiągnięciu limitu wymagana byłaby aktualizacja do planu Google One w celu dalszego korzystania lub poczekania do następnego miesiąca, aby uzupełnić swój limit bezpłatnych zapisów. Subskrybenci Google One mogliby oczywiście nadal cieszyć się nieograniczonym dostępem do funkcji.