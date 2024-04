Google Chrome dostaje magiczny przycisk. Pomoże, gdy wszystko inne zawiedzie

Wtyczki to od wielu lat element niezbędny element doświadczenia każdego internauty, dzięki któremu jest on w stanie wzbogacić przeglądarkę internetową o nowe funkcje. Stanowią one także miecz obosieczny, niekiedy zaburzając wyświetlanie się stron, czy pracę przeglądarki jako takiej.



Z tego powodu inżynierowie Google Chrome po cichu pracują nad funkcją, która pozwoli na szybkie i doraźne pozbycie się problemu.