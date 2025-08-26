/
Orange wyłącza 5G w Polsce. Sprawdź, czy babcia zostanie w sieci

Zła wiadomość dla osób, które przywiązane są do swojego starego jak świat smartfona tudzież modemu. Koniec sieci 3G w Polsce zbliża się wielkimi krokami. Orange wyłączy ją niedługo w kilku województwach.

Piotr Grabiec
Doczekaliśmy się już 5G w Polsce, a operatorzy uruchomili obsługę pasma C, czyli częstotliwości z zakresu 3,4-3,8 GHz. To wyraźnie poprawiło w wielu miejscach parametry połączenia ze stacjami bazowymi rodzimych telekomów. Na tym jednak nie koniec zmian w konfiguracji sieci bezprzewodowych w naszym kraju. Kolejny krok polega na wygaszeniu starszego standardu łączności, czyli 3G. Pozwoli to telekomom efektywniej wykorzystywać używane przez nich pasma częstotliwości.

Orange wyłączy sieć 3G w Polsce jeszcze w tym roku.

Pomarańczowy operator już w 2023 r. zdecydował, iż rezygnuje z 3. generacji łączności bezprzewodowej na rzecz nowszych rozwiązań. Firma uznała, że jej klientom wystarczy obsługa 5G wdrożonego w 2020 r. oraz powszechnie już dostępnego LTE, które zapewnia nie tylko lepsze transfery danych niż 3G, ale też lepszą jakość rozmów dzięki obsłudze technologii VoLTE (Voice over LTE).

O tych planach słyszymy na szczęście już od dawna, a to proces wyłączania 3G w Polsce realizowany zgodnie z planem etapami. Operator daje tym samym czas swoim abonentom, aby przygotowali się na zmianę. W najbliższym kwartale sieć 3. generacji zniknie zaś w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz w Poznaniu i we Wrocławiu.

Orange planuje całkowite wygaszenie tej technologii bezprzewodowej transmisji danych do końca 2025 r. Ostatnie w kolejce są z kolei Warszawa i Trójmiasto, gdzie zmiany w konfiguracji oznaczające porzucenie sieci wdrożone zostaną w październiku. Na stronie operatora można znaleźć mapę z zaznaczonymi granicami powiatów wraz z informacją, gdzie i kiedy dokładnie 3G przestanie działać.

A co wyłączenie sieci 3G oznacza dla użytkowników?

Przede wszystkim to, że stare urządzenia elektroniczne łączące się z siecią z wykorzystaniem modułów 3G, w których nie przewidziano obsługi LTE i 5G, przestaną w pełni działać i łączyć się z internetem. Dotyczy to zarówno leciwych smartfonów, jak i modemów z miejscem na kartę SIM. Jeśli ktoś takowych nadal używa, to najwyższa pora na to, by wyposażyć się w coś nowszego.

Na szczęście w lwiej większości przypadków wymiana sprzętu nie będzie konieczna. LTE pojawiło się w naszym kraju już w 2010 r., czyli 15 lat temu, a od jakiejś dekady wszystkie sprzęty mobilne sprzedawane w naszym kraju obsługują już ten standard. Kupując nowy sprzęt, warto jedynie się upewnić, że ma nie tylko odpowiedni modem, ale obsługuje też wspomnianą technologię VoLTE.

Do tego od kilku lat pojawia się coraz więcej smartfonów i modemów, które mają również moduły 5G. Kupując dziś nowe urządzenie wykorzystujące transmisję danych, warto wybrać takie, które już takowy ma. Zapewnia on jeszcze lepsze parametry połączenia. A gdzie sieć 5. generacji jest już dostępna? Można to sprawdzić na mapach zasięgu operatorów. Swoją ma oczywiście też Orange.

Aby skorzystać z następcy 3G, trzeba mieć zarówno odpowiedni sprzęt, jak i kartę SIM.

W przypadku Orange i nju, jeśli nie macie pewności, czy możecie skorzystać z LTE, wystarczy wysłać darmowego SMS-a o treści KARTA na nr 80233. Operator w odpowiedzi da znać, czy wszystko jest w porządku, czy też potrzebna będzie wymiana SIM-a albo urządzenia w postaci telefonu lub modemu. W przypadku Orange Flex można to sprawdzić poprzez chat w aplikacji.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone łączności komórkowej:

Jeśli okaże się, że karta SIM, z której do dziś korzystacie, nie jest zgodna z LTE, to można ją oczywiście wymienić na nowszą, z tym samym numerem, bezpłatnie w dowolnym salonie pomarańczowego operatora. Warto to zrobić za wczasu, aby w najbliższych miesiącach nie zorientować się poniewczasie, że internet w telefonie albo w modemie przestał działać.

Warto przy tym dodać, że pozostali Polscy operatorzy albo przeszli, albo są w trakcie procesu wyłączania 3G w naszym kraju. T-Mobile zrobił to już w 2023 r., a Plus i Play, podobnie jak Orange, właśnie nad tym pracują, aczkolwiek w tym ostatnim przypadku może to potrwać nieco dłużej, bo aż do 2027 r. Niemniej jednak dni sieci 3. generacji w Polsce są już policzone.

Piotr Grabiec
26.08.2025 15:08
Tagi: 3G5GLTEOrangevolte
