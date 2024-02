Honor chce dać ci trochę miłości za zakup Magic 6 Lite. Możną ją wydać na elektronikę

Na końcu jego recenzji napisałem, że jeżeli uda się wam znaleźć na niego promocję, to będzie wart zakupu i proszę bardzo, moje słowa musiało dotrzeć do samej centrali Honora, bo właśnie pojawiła się pierwsza promocja na zakup urządzenia. Z racji tego, że mi tak dobrze idzie, to w tym miejscu apeluję również o wprowadzenie do polskiej oferty składanego Magic V2 i reszty line-up'u Magic 6 do Polski. A teraz czas na szczegóły oferty.