Z drugiej strony sam wróciłem nie tylko do magnetofonu, gramofonu, odtwarzacza CD, ale nawet do odtwarzacza MP3. Dlaczego? Ze względu na jakość dźwięku, ale trochę też dlatego, że kiedy słucham muzyki na telefonie to bardziej kusi mnie, żeby zmienić utwór czy płytę, a przede wszystkim żeby sprawdzić, co tam się dzieje w mediach społecznościowych. Gdy jednak wychodzę na spacer z odtwarzaczem, skupiam się na samym marszu i płycie, a FOMO po prostu znika. Teoretycznie na telefonie też mógłbym postawić granicę, bo wystarczyłoby uruchomić tryb samolotowy, ale… to nie to samo. Zauważam, że wolę się celowo odciąć i nie dać się wodzić na pokuszenie.