Realme 12 Pro i 12 Pro+ oficjalnie. Ładnie, dobrze, a czy będzie tanio?

Design jest taki sam, ale za to środek telefonu to zupełnie inna sprawa. Procesor to Snapdragon 7s Gen 2. Smartfon występuje w wersjach 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. Ekran jest taki sam jak w tańszej odmianie, ale za to zmienia się zestaw aparatów. Główny ma 50 Mpix (Sony IMX890) i jasność f/1.8, drugi natomiast ma rozdzielczość 64 Mpix (OmniVision OV64B) i sparowany jest z obiektywem peryskopowym z trzykrotnym zoomem optycznym. Tej klasy obiektyw w tym segmencie cenowym, to duże zaskoczenie. Zestaw uzupełnia aparat 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. Z przodu kamera do selfie ma 32 Mpix.