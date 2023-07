Jeśli dadzą w Polsce dobrą cenę, to będzie hit. Premiera smartfonów Honor 90 i Honor 90 Lite

Honor rozpycha się coraz śmielej na europejskim rynku. W Paryżu, dokąd wysłaliśmy swojego wysłannika, pokazał dwa modele z serii 90, która według specyfikacji ma wszystko, żeby zdobyć uwagę klientów. Ale zacznijmy od wyglądu, bo ten od razu przykuwa wzrok. Honor twierdzi, że design rodziny 90 nawiązuje do haute couture. Oglądałem kultowy program Top Model, więc wiem wszystko o ot kutir (tak się to czyta), ale bądźmy poważni - to portal o technologiach, a nie o modzie, więc napiszę krótko - telefon może się podobać. Jest smukły, ma ekran zakrzywiony z każdej strony, a dwie wyspy aparatów z tyłu prezentują się przyjemnie. Każdy widzi, jaki jest Honor 90, więc przejdźmy do specyfikacji.