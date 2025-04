Pad Nintendo Switch 2 w roli myszki? Ależ to jest unikalne sterowanie

Nintendo nie jest pierwszym producentem sprzętu, który próbuje zamienić kontroler do gier w bezprzewodowego gryzonia. Wcześniej podobne rozwiązanie pojawiło się np. w Lenovo Legion Go – moim ulubionym handheldzie z Windows, z którego korzystam praktycznie codziennie. Jednak trybu myszki nie włączyłem ani razu, nie licząc okres testów do recenzji.