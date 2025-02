Recenzja Civilization 7 – to nie wiatr zmian, to huragan nowych pomysłów

Wejście w nową epokę dotyczy każdego, niezależnie od poziomu naukowego, militarnego i kulturowego rozwoju. Im mniej lat pozostało do nowej epoki, tym większy chaos i więcej doktryn kryzysowych musi przejmować gracz. To hardcorowy moment rozgrywki, w którym wszystko się sypie. Dla weteranów będzie to idealna okazja do nagłej zmiany układu sił. Dla nowicjuszy powód do płaczu. Chaos is a ladder.