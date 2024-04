Tym dronem polata każdy. DJI Avata 2 zadebiutował

Po spojrzeniu w specyfikację widać, że Avata 2 waży 377 g, czyli wyraźnie mniej niż poprzednik (460 g). 145 g z tego to nowy akumulator litowo-polimerowy o pojemności 2150 mAh (270 mAh mniejsza pojemność). Według zapewnień producenta powinno to starczyć na do 23 min lotu. Kiedy zabraknie energii, drona możemy szybko naładować przez USB-C PD.