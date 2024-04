DJI RS4, RS4 Pro - oto odświeżone i tańsze gimbale dla twórców wideo

DJI świętuje w tym roku 10-lecie wyprodukowania swojego pierwszego seryjnego gimbala DJI Ronin. Ten model rozpoczął modę na stabilizatory tego typu, oferują spore możliwości, w rozsądnej cenie. Obecnie, gimbale to wyposażenie niemal każdego twórcy wideo. Czasy, kiedy Chińczycy robili rewolucję co generację swoich urządzeń, już minęły. Zaprezentowana dzisiaj czwarta wersja gimbali DJI z serii RS, tylko to potwierdza. DJI RS 4 i RS 4 Pro to odświeżenie cenionych modeli DJI RS 3 oraz RS 3 Pro.