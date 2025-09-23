DJI Osmo Nano oficjalnie. Maleństwo, które może zrobić wielki bałagan na rynku kamer

Ładowanie...

Rynek kamer sportowych przeżywa fascynującą ewolucję. Obok klasycznych, coraz potężniejszych modeli od GoPro czy samego DJI, wykształciła się nisza dla urządzeń, które nazwałem roboczo nanokamerkami sportowymi.

Są to miniaturowe konstrukcje, często mniejsze od kciuka, stawiające na absolutną dyskrecję, wszechstronność montażu i możliwość rejestrowania ujęć z perspektyw nieosiągalnych dla większego sprzętu. Nie konkurują one bezpośrednio ze sztandarowymi modelami pod względem surowej jakości obrazu czy mnogości funkcji, ale oferują coś unikalnego: swobodę i natychmiastowość.

Tego typu kamery mają bardzo konkretnego odbiorcę. To niekoniecznie sportowiec ekstremalny, a raczej twórca treści, vloger, podróżnik czy po prostu osoba, która chce dokumentować codzienne chwile bez angażowania rąk i bez obnoszenia się ze sprzętem. To idealne narzędzie do nagrywania z perspektywy pierwszej osoby (to całe POV), montowania na nietypowych obiektach czy po prostu noszenia na sobie w formie dyskretnego gadżetu. Niedawno miałem okazję testować Insta360 GO Ultra i byłem pod wrażeniem, jak takie maleństwo potrafi zmienić podejście do filmowania.

W tej miniaturowej rewolucji brakowało jednak jednego, kluczowego gracza. DJI, gigant w dziedzinie dronów i stabilizacji, do tej pory nie miał w swojej ofercie tak małej, "noszonej" kamery. Firma koncentrowała się na serii Osmo Action i Osmo Pocket, które, choć kompaktowe, należą do innej kategorii wagowej. Ta luka właśnie została wypełniona, a na rynek wkracza DJI Osmo Nano, rzucając bezpośrednie wyzwanie konkurencji.

DJI Osmo Nano to potęga w miniaturze

To ważące zaledwie 52 gramy urządzenie, wyposażone w potężną matrycę 1/1,3 cala i magnetyczny system montażu, ma zamiar rzucić wyzwanie Insta360.

DJI Osmo Nano to odpowiedź firmy na rosnące zapotrzebowanie na ultrakompaktowe kamery. Urządzenie o wymiarach 57x29x28 mm jest najmniejszą kamerą w ofercie producenta. Jej sercem jest nowa matryca CMOS o rozmiarze 1/1.3 cala i obiektyw o szerokim polu widzenia (143 stopni).

Taki sensor, znany z większych modeli jak Osmo Action 4, ma zapewnić doskonałą jakość obrazu i wydajność w słabym świetle, niespotykaną dotąd w tej klasie sprzętu.

Kluczowym elementem konstrukcji jest wszechstronny, dwustronny system magnetyczny.

Pozwala on na błyskawiczne przyczepienie kamery nie tylko do dedykowanych akcesoriów, takich jak klips do czapki czy magnetyczna smycz, ale również do dowolnej metalowej powierzchni.

Kamera jest w pełni wodoodporna - do głębokości 10 metrów bez potrzeby stosowania dodatkowej obudowy - dzięki czemu możliwe jest używanie jej w deszczu, śniegu czy podczas uprawiania sportów wodnych.

Jakość wideo DJI Osmo Nano

Pod względem jakości wideo, Osmo Nano celuje wysoko. Kamera rejestruje materiał w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę, a dla miłośników efektownych zwolnień przygotowano tryb 4K/120 klatek na sekundę

Twórcy, którzy planują zaawansowaną obróbkę kolorów, docenią możliwość nagrywania w 10-bitowym profilu D-Log M (korzystam, lubię i szanuję). Przechwytuje on ponad miliard kolorów i oferuje aż 13,5 stopnia zakresu dynamicznego, co pozwala na dużą elastyczność w postprodukcji.

O idealnie płynne ujęcia dba najnowsza wersja elektronicznej stabilizacji RockSteady 3.0 oraz funkcja HorizonBalancing, która utrzymuje idealnie prosty horyzont przy nachyleniach do ±30 stopni.

Modułowa konstrukcja Osmo Nano opiera się na współpracy z Wielofunkcyjną Stacją Dokującą ( Multifunctional Vision Dock). To nie tylko etui ładujące, ale przede wszystkim centrum sterowania. Wyposażono je w jasny, 1.96-calowy ekran dotykowy OLED (800 nitów), który umożliwia podgląd na żywo i zdalną kontrolę nad wszystkimi parametrami nagrywania.

Co istotne, połączenie kamery ze stacją jest magnetyczne i dwukierunkowe – można ją wpiąć zarówno przodem, jak i tyłem, co pozwala na błyskawiczne przełączanie się z klasycznych ujęć na tryb selfie bez konieczności demontażu całego zestawu.

Ile DJI Osmo Nano wytrzyma na baterii?

Stacja dokująca pełni również rolę potężnego powerbanku, wydłużając łączny czas pracy zestawu do imponujących 200 min (podczas nagrywania w 1080p/24fps). Sama kamera jest w stanie pracować do 90 min w tym trybie.

DJI wprowadziło również specjalny tryb Endurance, który optymalizuje pracę i pozwala nagrywać w 4K przy 60 klatkach na sekundę przez około 40-45 min na samej kamerze. Według producenta ładowanie jest ekspresowe – 20 min wystarczy, by uzupełnić energię w kamerze do 80 proc. Vision Dock rozwiązuje także kwestię pamięci – oprócz wbudowanych w kamerę 64 GB lub 128 GB, stacja posiada slot na karty microSD o pojemności do 1 TB.

Dźwięk i transfer danych to kolejne aspekty, w których Nano ma wyróżniać się na tle konkurencji. Kamera posiada wbudowane dwa mikrofony, ale jej prawdziwy potencjał ujawnia się po podłączeniu zewnętrznych systemów, takich jak DJI Mic 2 czy DJI Mic Mini, co pozwala na nagrywanie profesjonalnej jakości audio.

Przesyłanie gotowych materiałów jest niezwykle szybkie dzięki zastosowaniu standardu USB 3.1 w porcie USB-C. Wersja 128 GB oferuje prędkości transferu do 600 MB/s, co deklasuje rozwiązania oparte na USB 2.0. Za bezprzewodową komunikację odpowiadają moduły Wi-Fi 6.0 i Bluetooth 5.2.

Kamera DJI Osmo Nano jest dostępna w dwóch wariantach z wbudowaną pamięcią: 64 GB oraz 128 GB. Dzięki zgodności ze standardem mocowania quick-release, Nano jest także kompatybilna z szeroką gamą istniejących już akcesoriów od serii Osmo Action, co pozwala na łatwą integrację z posiadanym już sprzętem.

Ile kosztuje DJI Osmo Nano?

DJI Osmo Nano jest dostępna w sprzedaży od 23 września. Oficjalna europejska cena za zestaw standardowy z pamięcią 64 GB wynosi 369 euro. Po bezpośrednim przeliczeniu i uwzględnieniu podatków można spodziewać się, że polska cena będzie oscylować w granicach 1599-1699 zł.

Wersja z pamięcią 128 GB została wyceniona na 399 euro, co w Polsce przełoży się prawdopodobnie na kwotę około 1799-1899 zł. Dostępny będzie również zestaw Adventure Combo w cenie 449 euro, zawierający dodatkowe akcesoria.

Specyfikacja techniczna DJI Osmo Nano

Waga: 52 g (kamera), 72 g (stacja dokująca)

Wymiary: 57.3×29.5×28 mm (kamera), 59.1×42.2×22.3 mm (stacja dokująca)

Matryca: 1/1.3 cala CMOS

Maksymalna rozdzielczość wideo: 4K/60fps (16:9), 4K/120fps (slow motion)

Pole widzenia (FOV): 143°

Stabilizacja: RockSteady 3.0, HorizonBalancing

Profil kolorów: 10-bit D-Log M

Wodoodporność: 10 m (kamera), IPX4 (kamera + stacja dokująca)

Pamięć: Wbudowana 64 GB / 128 GB + slot microSD do 1 TB w stacji dokującej

Czas pracy: Do 90 min (kamera, 1080p/24fps), do 200 min (kamera + stacja dokująca, 1080p/24fps)

Ekran (w stacji dokującej): 1.96 cala, OLED, 314×556, 800 nitów

Łączność: Wi-Fi 6.0, Bluetooth 5.2

Oliwier Nytko 23.09.2025 14:02

