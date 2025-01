Dron do 1000 zł? DJI Neo, bo niczego lepszego nie znajdziesz - recenzja

Albo osób, które korzystają z automatycznych trybów, co moim zdaniem będzie typowym użyciem Neo. Dron polega na wizualnym pozycjonowaniu w dół i systemie GPS do utrzymywania pozycji, ale nie ma czujników, które ostrzegałyby o przeszkodach z przodu, z tyłu lub po bokach. I to może doprowadzić do kilku wpadek. Znaczy, kolizji z drzewami, budynkami, słupami czy ziemią. Przepraszam z góry DJI za stan Neo po testach.