DJI Action 4 - test kamerki sportowej. Nudna i dobra jak iPhone

Co do specyfikacji trybu wideo, to mamy tu praktycznie to samo, co w Action 3, czyli naprawdę spore możliwości. DJI Action 4 oferuje wideo 4K do 120 kl./s przy maksymalnym bitrate 130 Mbps, lub FHD do 240 kl./s. Do tego jest też tryb Slow Motion, w którym dostajemy już spowolnione obrazy (4-krotne spowolnienie 4K 120 kl./s lub 8-krotne zwolnienie przy FHD 240 kl./s). Nie zabrakło też trybów Hyperlapse i Timelapse. Oczywiście, w różnych trybach, obraz jest różnie cropowany.