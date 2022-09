O, to już chyba święta. GoPro Hero 11 i DJI Osmo Action 3 wyznaczają nowe standardy kamerek akcji

DJI Osmo Action 2 była przedziwną, modułową konstrukcją, która mimo ogromnych możliwości nie każdemu przypadła do gustu. DJI Osmo Action 3 jest natomiast powrotem do korzeni - to jednoelementowa, odporna konstrukcja, zaprojektowana w taki sposób, by spisywać się zarówno w nagrywaniu dzikich wyczynów, jak i bardziej "powszednich" zadaniach, jak kręcenie klipów na TikToka czy... służba w roli kamery internetowej.