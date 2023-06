Mac Studio dosłownie zniszczył Maca Pro na Intelu. A to jeszcze nie koniec

A taki Mac Studio z M2 Ultra jest w stanie uzyskać ok. 2800 punktów pojedynczego rdzenia i ok. 21700 jednostek w konfiguracji wielordzeniowej, a Mac Pro z 28-rdzeniowym Xeonem oferuje odpowiednio ok. 1400 i 10500 punktów w tym samym teście. Wniosek? Dwa razy większa wydajność, w znacznie mniejszym komputerze. Dla przypomnienia, M2 Ultra trafi także do Maca Pro, a wydajność w tym sprzęcie powinna być jeszcze wyższa.