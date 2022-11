Apple Watch Ultra - lepszy, większy i nie pada przed końcem dnia. Ale są też problemy - recenzja

Czas pracy Apple Watch Ultra z ogniwem 542 mAh to 36 godzin, ale właśnie "normalnego użytkowania". Można codziennie spać w zegarku i np. doładowywać go idąc pod prysznic. Nie liczcie jednak na to, że wytrzyma on więcej niż dwa dni z dala od gniazdka, a przed wyjazdem na weekend warto naładować go do pełna (domyślnie urządzenie ładuje się do 80 proc. pojemności - można to wyłączyć).