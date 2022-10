Wkurza mnie ten cały Apple Watch. Coś z nim jest nie tak

No bo nie da się ukryć, że pod kątem działania Apple Watch to sprzęt właściwie idealny. Powiadomienia, kręgi, animacje, komplikacje tarcz, same tarcze - to wszystko jest tu bardzo pieczołowicie przemyślane i wdrożone po mistrzowsku. Nie ma drugiego zegarka oferującego tak przyjemne doznania użytkowe. Naprawdę trudno się tym wszystkim nie zachwycić, kiedy zaczniemy używać Apple Watcha, mając oczywiście inne sprzęty z logo Apple.