Apple Watch Ultra kontra reszta świata. Jaki zegarek sportowy wybrać?

Gdy przyjrzymy się na chłodno możliwościom nowego, wytrzymałego Apple Watcha, to prócz dodatkowego przycisku i trybu nurkowania… nic szczególnego nie różni go od zwykłego Apple Watcha Series 7 czy 8 z LTE. Nawet czas pracy, który jest dwukrotnie dłuższy, nie czyni go świetnym - na tle wymienionych wyżej konkurentów dwa dni na jednym ładowaniu to śmiech na sali. Dlatego dla znakomitej większości nabywców, którzy wzdychają do wytrzymałego Apple Watcha Ultra, najlepszą alternatywą może być… etui Catalyst.