Mam latarkę w zegarku i nie zawaham się jej użyć. Garmin Fenix 7X - recenzja

Jeśli chodzi o mnie, to wybieram bramkę numer 3. Mój Fenix 6X Pro dalej w zupełności mi wystarcza, a właściwie to nawet jest dla mnie kompletnym overkillem. Kupiłem go, bo... chciałem go mieć i tyle. Nawet gdybym został przy 945, to argumentów za przeskokiem na 7X nie ma aż tak wiele. Tak, 7X ma trochę ładniejsze UI, zdecydowanie lepiej zapisuje trasy w trudniejszych warunkach, ma latarkę (szokująco się do niej przyzwyczaiłem) i multum bonusowych fajerwerków w rodzaju Staminy, ale to nadal trochę mało, żeby poczuć jakąś powalającą różnicę.