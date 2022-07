Apple mógłby to skopiować. Zegarki z WearOS z dłuższym czasem pracy

Qualcomm zaprezentował zupełnie nowe procesory do smartwatchy z systemem Wear OS, które mają zapewnić przede wszystkim dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu. Patrzę na nie z zazdrością, a Apple mógłby to skserować. Rozładowywanie się zegarka przed końcem dnia to największa wada jego Apple Watchy.