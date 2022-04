Według ludności zamieszkującej czarnobylską strefę, rosyjskie wojska sprowadziły grabież najechanych terenów do rutyny. Okupanci przeprowadzali zbiorowe "rajdy", trwające zazwyczaj od 10:00 do 14:00, włamując się do kolejnych państwowych obiektów oraz prywatnych własności. Rosjanie wywozili wszystko, co wydawało im się cenne. Wśród zrabowanych dóbr znajduje się również specjalistyczny oraz laboratoryjny sprzęt czarnobylskiej elektrowni.