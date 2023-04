Robot Mateusz dostarczy ci pizzę. Bardzo się zdziwisz, gdy już przyjedzie pod twój dom

Z drugiej strony dostarczenie jedzenia przez robota ma swoje wady. To nie przypadek, że póki co maszyna wozi zamówienie tylko do 3 km. Pojazd w końcu porusza się bardzo wolno, 5 km/h, więc przy niedużych odległościach jest to jeszcze akceptowalne. Ale teraz wyobraźcie sobie taką wyprawę przez pół miasta. Jedzenie może dotrze ciepłe, lecz co z tego, skoro trzeba będzie długo czekać. Choć każdy kij ma dwie strony – teraz i tak bardzo często długo czeka się na dostawę, więc co za różnica?