Napisali do UE donos na Apple’a. Chodzi o dobro użytkowników

Choć Apple w pierwszej instancji uniknęło oznaczenia iMessage jako strażnika dostępu - a więc zobligowania do obsługi standardu RCS - to nie jest to jakkolwiek koniec sprawy. Teraz presję na gigancie wywiera nie tylko Komisja Europejska i Google, ale także europejscy operatorzy, którzy wysłali do Brukseli list w sprawie aplikacji.