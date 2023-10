Facebook wprowadził opłaty. Zapłacisz?

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy będzie mógł skorzystać z nowej subskrypcji. Ta jest przeznaczona tylko dla osób, które skończyły 18 rok życia. Na początku rozwiązanie będzie działać tak, że jeśli zakupimy na naszym koncie subskrypcję, to ona ma obowiązywać na wszystkich podłączonych kontach Facebooka i Instagrama (co ostatnio zostało nieco ulepszone), natomiast od 1 marca 2024 każde dodatkowe powiązane konto będzie wymagało dodatkowej opłaty. W wersji przeglądarkowej 6 euro (ok. 27 zł) lub w aplikacji mobilnych 8 euro (ok. 36 zł).