JBL Bar, czyli grajbelki na każdą kieszeń. Którą wybierzesz?

Soundbary z linii JBL Bar obsługują oczywiście, jak na produkt wysokiej klasy przystało, technologię Dolby Atmos, ale do tego dochodzi opatentowana przez producenta technologia Multibeam. JBL zadbał o to, by symulować wrażenie dźwięku przestrzennego (bez konieczności rozstawiania kilku głośników w rogach pokoju - to opcja), chociaż dociera on do uszu użytkownika z jednego miejsca.