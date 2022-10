Poczuj się w domu jak w kinie. Sony VPL-XW7000ES to projektor do zadań specjalnych

Projektory takie jak VPL-XW7000ES wykorzystują laser do generowania obrazu, co oznacza, że nie wymagają one praktycznie żadnej konserwacji przez bardzo długi czas. Sony szacuje ich czas działania na 20 tys. godzin, co powinno pozwolić nawet 10 tysięcy dwugodzinnych filmów ponad 20 tys. krótszych odcinków seriali.