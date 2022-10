Audio Video Show 2022 już w ten weekend. Będzie tam sprzęt audio droższy od twojego domu

Do pary z telewizorem warto dobrać soundbar, a tegoroczna edycja Audio Video Show to dobra okazja do tego, by sprawdzić na żywo, jak wyglądają i jak grają takie modele grajbelek jak Sennheiser AMBEO i JBL Bar. Na miejscu warto też zajrzeć do słynnej Strefy Słuchawek, bo to właśnie tam będzie można zobaczyć na żywo, a także posłuchać jak gra zestaw słuchawkowy Focal Bathys.