Tymczasem Sony VPL-XW5000ES to laserowy projektor, którego 0,61-calowe panele SXRD w istocie zapewniają obraz o precyzji 4K, co do piksela. Nie on jako pierwszy, w żadnym razie. Tyle że nowość od Sony jest do kupienia już od 27,7 tys. zł. W porównaniu do konkurencji oferującej podobne parametry w podobnej technologii, to wręcz podejrzanie dobra okazja. Na czym Sony zdecydowało się zaoszczędzić? Wygląda na to, że... na niczym. To pierwszy nielampowy projektor 4K, który można polecić. Zwłaszcza że jego atuty nie kończą się na wykorzystaniu lasera, co już na dzień dobry stanowi obietnicę znikomych kosztów eksploatacji, co wynika z braku konieczności regularnego wymieniania lamp.