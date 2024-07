Valorant na konsoli to więcej niż port. Gra wnosi coś zupełnie nowego - wrażenia

W rezultacie auto-aim w Valorant jest bardziej subtelny niż w takich seriach jak Call of Duty, Battlefield, Apex Legends czy nawet Halo. Nie ma tutaj chamskiego efektu dociągania celownika do wroga ani śledzenia go po najechaniu kursorem. Celowanie jest łatwiejsze niż na PC, lecz nie odczułem, aby crosshair przyklejał się do oponenta. Gracz na konsoli musi niezwykle uważać na to, jak pozycjonuje kursor i gdzie dokładnie mierzy jego broń.