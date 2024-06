Recenzja Destiny 2: The Final Shape - cudny finał dekady kosmicznych przygód

Składając to wszystko w całość, Destiny 2: The Final Shape już teraz jest posiłkiem niezwykle sytym. A to tylko pierwsze danie! Bungie przygotowało trzy dodatkowe rozdziały przygody dla posiadaczy The Final Shape, a właśnie rozpoczyna się pierwszy z nich. Kolejne dwa zapowiadają się arcyciekawie, z własnymi opowieściami, nowymi lokacjami oraz świeżymi trybami PvE. Wiemy, że wrócimy na potężny statek Dreadnought znany z pierwszego Destiny i dodatku The Taken King! Gra jest rewelacyjnie wspierana i należą się za to producentom wyrazy uznania.