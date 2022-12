Test DualSense Edge. Pad za 1200 zł czaruje unikalnymi funkcjami

Takie rozwiązanie przyda się przede wszystkim graczom turniejowym oraz ligowym weteranom. Profesjonaliści grają po kablu, by minimalizować naturalne opóźnienie związane z bezprzewodowymi standardami. Gdyby doszło do przypadkowego wyrwania złącza, na przykład przez przechodzącą obok osobę, tracimy cenne sekundy na ponowne podłączenie. To coś, na co osoba rozgrywająca ważne sieciowe starcie nie może sobie pozwolić. Sony wzięło to pod uwagę.