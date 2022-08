Cena przeraża, ale to najlepszy pad dla PlayStation 5. SCUF Reflex Pro - recenzja

Oczywiście sprzęt nie sprawił, że nagle zacząłem wygrywać wszystkie mecze w Rainbow Six Siege oraz Destiny 2. Do tego potrzebny jest skill, a ja mam go tyle, co kot napłakał. Zauważyłem jednak, że wydłużenie analogów ma realne przełożenie na precyzję celowania, a wykorzystanie motylków dodaje mojej rozgrywce dynamizmu oraz płynności. Różnicę czułem zwłaszcza wracając do DualSense'a, gdy Reflex musiał zostać podładowany. Powrót do pada Sony podczas grania w sieciowe strzelaniny okazał się zdumiewająco bolesny. Mniej wrażliwe analogi czy konieczność podnoszenia kciuka do przycisków akcji to małe rzeczy, które zaczęły mnie dziwnie drażnić.