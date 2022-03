Zaprojektowałem sobie pada, wyszedł drugi najlepszy kontroler Xboksa. SCUF Instinct Pro - recenzja

SCUF może tłumaczyć, że turniejowi gracze i tak korzystają z połączenia kablowego, minimalizując ewentualny lag. Rozumiem taką argumentację, ale skoro do testowego pada można włożyć "casualowe" silniki wibracyjne, to nie obraziłbym się również na możliwość zainstalowania w nim akumulatora, chociażby za dodatkową opłatą. SCUF Instinct Pro jest zbyt udanym padem, by ograniczać go wyłącznie do baterii. AA bolą mnie o tyle, że Instinct Pro zdaje się nie współpracować z żadnymi battery packami obecnymi na rynku.