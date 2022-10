Ten pad jest w cenie konsoli. DualSense Edge w Polsce kosztuje duże pieniądze

W każdej z tych sieci kontroler kosztuje 1199 złotych. To zawrotna suma jak na pad do gier. Za podobną kwotę jesteśmy w stanie nabyć konsolę Xbox Series S wraz z podstawowym kontrolerem lub Nintendo Switcha z jego parą Joy-Conów. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że DualSense Edge to produkt z kategorii premium, adresowany wyłącznie do wąskiego grona odbiorców. Przynajmniej w teorii.