Valorant oficjalnie na konsole! Na PS5 i Xboksie będziemy strzelać za darmo

Bramy sieciowych aren zostaną otworzone dla konsolowych testerów już 14 czerwca 2024 r. Gdy później Valorant doczeka się oficjalnej premiery we wszystkich regionach, sieciowa produkcja będzie w pełni darmowa. Dokładnie tak samo, jak już teraz ma to miejsce na komputerach osobistych z systemami Windows. To teraz jeszcze poproszę wersję dla Maków z wydajnymi układami M.