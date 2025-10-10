Sony sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać

Ładowanie...

Konsolowy gigant technologiczny wrzucił na swój kanał YouTube nowy film, w którym uczestniczy główny architekt PS5 - Mark Cerny oraz Jack Huynh - dyrektor generalny działów Computing i Graphics Group w firmie AMD. Materiał skupia się na projekcie o nazwie Amethyst i trzech kluczowych technologiach, które najprawdopodobniej sprawią, że PlayStation 6 będzie potężne.

AMD i Sony mają nowe technologie. To będzie ogromne ulepszenie dla przyszłych konsol

Wysocy rangą pracownicy AMD i Sony omówili trzy technologie, ale tak naprawdę skupiono się na dwóch: Neural Arrays oraz Radiance Cores. Pierwsze rozwiązanie ma na celu ulepszenie akceleratorów sztucznej inteligencji, które są wbudowane w każdą jednostkę obliczeniową (ang. Compute Unit - w skrócie CU) układów graficznych RDNA opracowanych przez AMD.

Układ graficzny z konsoli PlayStation 5 został wyposażony w procesor graficzny stworzony z 36 jednostek obliczeniowych, a na przykład Radeon RX 9070 - karta graficzna stworzona dla komputerów desktopowych ma ich jeszcze więcej, aż 56. Każda jednostka obliczeniowa składa się z 64 jednostek cieniujących, jednego rdzenia do obliczeń ray tracing oraz dwóch akceleratorów AI - w nowoczesnych układach graficznych (RX 7000, 9000) nazywanych Matrix Cores.

W obecnych układach RDNA (3 - seria RX 7000, 4 - RX 9000) wszystkie akceleratory sztucznej inteligencji (oraz jednostki CU) działają jednak osobno. Pomysł jednak jest taki, że Neural Arrays ma połączyć wszystkie jednostki obliczeniowe, ale w bardziej "inteligentny sposób". Sony i AMD nie chce połączyć wszystkich elementów GPU, a tylko rdzenie Matrix do przetwarzania sztucznej inteligencji - będą działać praktycznie tak jak jeden osoby czip NPU.

Takie rozwiązanie ma zapewnić większą wydajność, mniejsze obciążenie dla układu graficznego oraz większą skalowalność. Dyrektor AMD uważa, że z nowym podejściem będzie można uruchomić duże modele uczenia maszynowego (np. takie, które są wykorzystywane do technologii ulepszających obraz typu FSR 4). To pozwoli tworzyć i implementować lepsze techniki skalowania obrazu i inne (np. ray regeneration), które bazują na sztucznej inteligencji.

Drugą omówioną technologią w filmie są Radiance Cores. To właściwie nowy rodzaj rdzeni ray tracing - blok sprzętowy w procesorze graficznym RDNA, który ma znacząco ulepszyć moc obliczeniową w technologiach śledzenia promieni (ray tracing) i śledzenia ścieżek (path tracing). Obie techniki odpowiadają za renderowanie realistycznego światła i odbić w grach.

AMD począwszy od architektury RDNA 2.0 (wykorzystanej w PS5) implementuje rdzenie RT, ale jak dotąd - nawet w najnowszej wersji RDNA 4.0 zastosowanej w kartach graficznych RX 9000 firma odbiegała wydajnością od NVIDII. Dzięki nowym Radiance Cores, które trafią do układów RDNA 5.0 wydajność może wejść na jeszcze wyższy poziom - taką przynajmniej mam nadzieję. Dla konsolowych graczy oznacza to, że gry będą ładniejsze, bez utraty na wydajności.

Trzecią technologią jest universal compression, która ma kompresować wszystkie rodzaje danych (nie tylko tekstury), co również ma wpłynąć na wyższą wydajność w grach.

To nie tylko okazja dla PlayStation 6, ale też i komputerów osobistych

Materiał skupia się głównie na nadchodzącej PlayStation 6 (choć nie jest to powiedziane wprost). Wszystkie trzy technologie powinny znacząco ulepszyć wydajność przyszłej generacji konsoli Sony. Oczekujemy, że wszystkie nowości będą częścią architektury układów graficznych AMD RDNA 5.0, która powinna zostać wprowadzona w następnym roku. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że PlayStation 6 zastosuje starsze czipy RDNA 4.0 - zaprezentowane technologie wymagają zmian w sprzęcie.

Ja patrzę na to również z innej perspektywy - gracza komputerowego, który bardzo kibicuje AMD na rynku kart graficznych. Mimo wszystko w komputerach osobistych (desktopach i laptopach) w dalszym ciągu dominuje NVIDIA i jej układy RTX. Wraz z tymi ulepszeniami przyszła generacja kart graficznych Radeon RX może być naprawdę potężna. Jeszcze lepsza od udanych propozycji RX 9000.

Albert Żurek 10.10.2025 17:57

