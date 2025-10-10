REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Sony sprytny plan. Na takie PlayStation 6 warto czekać

Sony pochwaliło się efektem współpracy z firmą AMD. Dwójka gigantów pokazała nowe technologie, które najprawdopodobniej trafią do przyszłej generacji konsoli PlayStation 6. 

Albert Żurek
PlayStation 6
REKLAMA

Konsolowy gigant technologiczny wrzucił na swój kanał YouTube nowy film, w którym uczestniczy główny architekt PS5 - Mark Cerny oraz Jack Huynh - dyrektor generalny działów Computing i Graphics Group w firmie AMD. Materiał skupia się na projekcie o nazwie Amethyst i trzech kluczowych technologiach, które najprawdopodobniej sprawią, że PlayStation 6 będzie potężne.

REKLAMA

AMD i Sony mają nowe technologie. To będzie ogromne ulepszenie dla przyszłych konsol

Wysocy rangą pracownicy AMD i Sony omówili trzy technologie, ale tak naprawdę skupiono się na dwóch: Neural Arrays oraz Radiance Cores. Pierwsze rozwiązanie ma na celu ulepszenie akceleratorów sztucznej inteligencji, które są wbudowane w każdą jednostkę obliczeniową (ang. Compute Unit - w skrócie CU) układów graficznych RDNA opracowanych przez AMD. 

Układ graficzny z konsoli PlayStation 5 został wyposażony w procesor graficzny stworzony z 36 jednostek obliczeniowych, a na przykład Radeon RX 9070 - karta graficzna stworzona dla komputerów desktopowych ma ich jeszcze więcej, aż 56. Każda jednostka obliczeniowa składa się z 64 jednostek cieniujących, jednego rdzenia do obliczeń ray tracing oraz dwóch akceleratorów AI - w nowoczesnych układach graficznych (RX 7000, 9000) nazywanych Matrix Cores. 

W obecnych układach RDNA (3 - seria RX 7000, 4 - RX 9000) wszystkie akceleratory sztucznej inteligencji (oraz jednostki CU) działają jednak osobno. Pomysł jednak jest taki, że Neural Arrays ma połączyć wszystkie jednostki obliczeniowe, ale w bardziej "inteligentny sposób". Sony i AMD nie chce połączyć wszystkich elementów GPU, a tylko rdzenie Matrix do przetwarzania sztucznej inteligencji - będą działać praktycznie tak jak jeden osoby czip NPU

Takie rozwiązanie ma zapewnić większą wydajność, mniejsze obciążenie dla układu graficznego oraz większą skalowalność. Dyrektor AMD uważa, że z nowym podejściem będzie można uruchomić duże modele uczenia maszynowego (np. takie, które są wykorzystywane do technologii ulepszających obraz typu FSR 4). To pozwoli tworzyć i implementować lepsze techniki skalowania obrazu i inne (np. ray regeneration), które bazują na sztucznej inteligencji. 

Drugą omówioną technologią w filmie są Radiance Cores. To właściwie nowy rodzaj rdzeni ray tracing - blok sprzętowy w procesorze graficznym RDNA, który ma znacząco ulepszyć moc obliczeniową w technologiach śledzenia promieni (ray tracing) i śledzenia ścieżek (path tracing). Obie techniki odpowiadają za renderowanie realistycznego światła i odbić w grach. 

AMD począwszy od architektury RDNA 2.0 (wykorzystanej w PS5) implementuje rdzenie RT, ale jak dotąd - nawet w najnowszej wersji RDNA 4.0 zastosowanej w kartach graficznych RX 9000 firma odbiegała wydajnością od NVIDII. Dzięki nowym Radiance Cores, które trafią do układów RDNA 5.0 wydajność może wejść na jeszcze wyższy poziom - taką przynajmniej mam nadzieję. Dla konsolowych graczy oznacza to, że gry będą ładniejsze, bez utraty na wydajności.

Trzecią technologią jest universal compression, która ma kompresować wszystkie rodzaje danych (nie tylko tekstury), co również ma wpłynąć na wyższą wydajność w grach.

To nie tylko okazja dla PlayStation 6, ale też i komputerów osobistych

Materiał skupia się głównie na nadchodzącej PlayStation 6 (choć nie jest to powiedziane wprost). Wszystkie trzy technologie powinny znacząco ulepszyć wydajność przyszłej generacji konsoli Sony. Oczekujemy, że wszystkie nowości będą częścią architektury układów graficznych AMD RDNA 5.0, która powinna zostać wprowadzona w następnym roku. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że PlayStation 6 zastosuje starsze czipy RDNA 4.0 - zaprezentowane technologie wymagają zmian w sprzęcie.

Ja patrzę na to również z innej perspektywy - gracza komputerowego, który bardzo kibicuje AMD na rynku kart graficznych. Mimo wszystko w komputerach osobistych (desktopach i laptopach) w dalszym ciągu dominuje NVIDIA i jej układy RTX. Wraz z tymi ulepszeniami przyszła generacja kart graficznych Radeon RX może być naprawdę potężna. Jeszcze lepsza od udanych propozycji RX 9000. 

REKLAMA

Więcej podobnych artykułów znajdziesz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
10.10.2025 17:57
Tagi: AMDGPUKarty graficznePlayStation
Najnowsze
17:47
Play zrobi ci szybszy internet za darmo. Żałuję, że go nie mam
Aktualizacja: 2025-10-10T17:47:46+02:00
17:32
Rząd się wygadał. Pokazał Samsunga, jakiego nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-10-10T17:32:50+02:00
15:50
Android ma już Liquid Glass. Długo z tym nie czekali
Aktualizacja: 2025-10-10T15:50:11+02:00
15:46
Windows ma nową aplikację. Notatnik to przy niej kombajn
Aktualizacja: 2025-10-10T15:46:00+02:00
13:50
Instagram jak Kanał Zero. Chce wbić się na telewizory
Aktualizacja: 2025-10-10T13:50:45+02:00
13:43
Nowe procesory Intel Core są jak pantera. Będzie łatwiej wybrać laptop
Aktualizacja: 2025-10-10T13:43:58+02:00
13:37
Będę gadał z Mapami Google. Czekałem na to latami
Aktualizacja: 2025-10-10T13:37:53+02:00
13:17
System kaucyjny stworzy problem, którego nie było. Ekspertka ostrzega
Aktualizacja: 2025-10-10T13:17:02+02:00
12:56
Powrót do szkoły i na studia: zadbaj o odpowiedni sprzęt. Poznaj serię GeForce RTX 50
Aktualizacja: 2025-10-10T12:56:52+02:00
12:07
Podróżujesz, klimatyzacja musi działać. PKP Intercity ma przechlapane
Aktualizacja: 2025-10-10T12:07:51+02:00
12:01
Trump nie umie w internet. Pomyłka jak z kabaretu
Aktualizacja: 2025-10-10T12:01:32+02:00
11:04
Telefony wpływają na ludzkie ciało. Najbardziej odczuwają to kobiety
Aktualizacja: 2025-10-10T11:04:20+02:00
10:19
Nowa aplikacja popularniejsza niż ChatGPT. Ludzie oszaleli na jej punkcie
Aktualizacja: 2025-10-10T10:19:11+02:00
9:10
Sprawdzi twój bilet i cię nagra. Polskie miasto rozjuszy pasażerów
Aktualizacja: 2025-10-10T09:10:51+02:00
8:41
YouTube ogłasza amnestię dla kłamców. To bardzo zły pomysł
Aktualizacja: 2025-10-10T08:41:20+02:00
8:07
Przychodzisz do lekarza, a tam Apple. Wyrzucę telefon, jeśli to przejdzie
Aktualizacja: 2025-10-10T08:07:45+02:00
7:24
VPN do Ukrainy: Jak uzyskać ukraiński adres IP?
Aktualizacja: 2025-10-10T07:24:14+02:00
7:01
Miłośnicy kina w domu: superważne ogłoszenie
Aktualizacja: 2025-10-10T07:01:27+02:00
6:20
Apple ma przekichane. Największy konkurent wykosi jego sprzęt
Aktualizacja: 2025-10-10T06:20:01+02:00
6:16
Projektant Apple'a bierze się za Ferrari. Nie wiem, czy jestem gotowy na taki luksus
Aktualizacja: 2025-10-10T06:16:00+02:00
6:15
Fotowoltaika nie przejdzie. Mieszkańcy: "Nie chcemy krajobrazu z Księżyca"
Aktualizacja: 2025-10-10T06:15:00+02:00
6:13
Okulary Facebooka z ekranem, ale bez niego. Naprawdę sprytne
Aktualizacja: 2025-10-10T06:13:00+02:00
6:11
Prace domowe straciły sens. Nauczyciele szczerze: przegrywamy
Aktualizacja: 2025-10-10T06:11:00+02:00
21:31
Microsoft bierze się za twoje zdjęcia. Wreszcie zaczyna to mieć sens
Aktualizacja: 2025-10-09T21:31:19+02:00
21:04
Assassin's Creed anulowany. To wina Trumpa
Aktualizacja: 2025-10-09T21:04:21+02:00
20:58
Nowy system dla tych, którzy żegnają Windowsa 10. I to za darmo
Aktualizacja: 2025-10-09T20:58:59+02:00
20:34
Word dostał funkcję, na którą czekałem od lat. Ale coś za coś
Aktualizacja: 2025-10-09T20:34:06+02:00
20:01
Nowa przeglądarka uderza w Chrome. Zaczynam się bać tego trendu
Aktualizacja: 2025-10-09T20:01:09+02:00
19:50
Play i Orange z lepszym zasięgiem 5G. Też to czujesz?
Aktualizacja: 2025-10-09T19:50:04+02:00
19:13
iPhone i Xiaomi w pojedynku baterii. Kompletne zaskoczenie
Aktualizacja: 2025-10-09T19:13:51+02:00
18:35
Battlefield 6 i drony. Nowa gra nadąża za straszną rzeczywistością
Aktualizacja: 2025-10-09T18:35:03+02:00
18:22
Najważniejsze polskie centrum astronomiczne bez kasy. Absurd to mało powiedziane
Aktualizacja: 2025-10-09T18:22:08+02:00
17:49
Sprawdź, czy zaleje cię rzeka. Rząd mówi: sprzedaj i uciekaj
Aktualizacja: 2025-10-09T17:49:06+02:00
17:29
One UI 8.5 szybciej niż myślisz. Już zacieram ręce
Aktualizacja: 2025-10-09T17:29:00+02:00
17:01
Test Jura E8 (EC) – popularny ekspres dla wymagających wie, jak parzyć intensywną kawę
Aktualizacja: 2025-10-09T17:01:11+02:00
17:00
Battlefield 6: recenzja kampanii. Hej Call of Duty, tak wygląda wojna
Aktualizacja: 2025-10-09T17:00:08+02:00
16:36
Polska uczelnia wkracza do armii. Ja już doceniłem ich projekty
Aktualizacja: 2025-10-09T16:36:25+02:00
15:56
Wizz Air odpala loty do Zakopanego. Tylko że... nie do końca
Aktualizacja: 2025-10-09T15:56:16+02:00
14:59
ChatGPT i Netflix żrą więcej prądu niż całe miasta. Spytałem ekspertów: co dalej?
Aktualizacja: 2025-10-09T14:59:42+02:00
13:48
Nowa usługa Allegro. Pozbędziesz się elektrośmieci i jeszcze na tym zarobisz
Aktualizacja: 2025-10-09T13:48:58+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA