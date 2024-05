OpenAI ma problem. Wynalazek Microsoftu ma ośmieszyć ChatGPT

Na tym informacje od The Information niestety się kończą, przynajmniej te konkretne. Nowy model jest ponoć nie tylko bardzo użyteczny i ponoć wysoce odporny na problem halucynacji, to na dodatek jest on ponoć wyjątkowo sprawny energetycznie. Nie na tyle, by móc działać offline na typowych konsumenckich urządzeniach elektronicznych, ale ma być tańszy w utrzymaniu w chmurze. Niestety nie znamy konkretnych planów firmy względem MAI-1 i czy w przyszłości to on będzie sercem usług z rodziny Microsoft Copilot.