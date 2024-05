AI będzie nadpisywać geny. Koniec chorób genetycznych?

CRISPR to skrót od "clustered regularly interspaced short palindromic repeats" (regularnie połączone krótkie powtórzenia palindromiczne). Powtórzenia zawarte w nazwie CRISPR znajdują się w DNA bakterii i w rzeczywistości stanowią kopie małych fragmentów wirusów, które bakterie wykorzystują jak "album" pozwalający im identyfikować jak wyglądają wirusy. Z kolei Cas9 to enzym, który może rozwiązywać połączenia DNA. Bakterie zwalczają wirusy, wysyłając enzym Cas9, aby odseparował wirusy, które bakterie identyfikują za pomocą CRISPR. W 2012 roku Jennifer Doudna i Emmanuelle Charpentier opublikowały badanie pokazujące wykorzystanie metody CRISPR/Cas9 do modyfikacji DNA przez ludzi, za co osiem lat później otrzymały nagrodę Nobla.