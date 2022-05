Polscy badacze zwracali uwagę na to, że do wychodzących z domu kotów powinno się podchodzić tak jak do psów. Dziś raczej większość zdaje sobie sprawę, że wolno biegające psy są zagrożeniem. Niestety zwykle skutkuje to trzymaniem psa na łańcuchu. Inna sprawa, że wszelkie przypadki pogryzień człowieka przez psa są nagłaśniane, natomiast "przestępstwa" kotów przechodzą niezauważone.