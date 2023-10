Sprzęt JBL na Audio Video Show zachwyca. I jest na przeciętną kieszeń

JBL Authentics 300 wyposażony został w akumulator i odtwarza dzięki niemu audio do 8 godzin bez przerwy. Można go zabrać ze sobą do kuchni i nie szukać gniazdka podczas gotowania lub pójść z nim na imprezę na świeżym powietrzu - np. na ognisko. Nie trzeba się martwić, że rozładuje się w najgorszym momencie. JBL Authentics 200 to modeli stereo z dwoma 1-calowymi głośnikami wysokotonowymi, 5-calowym głośnikiem niskotonowym i 6-calowym pasywnym radiatorem.