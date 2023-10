Audio Video Show 2023 to kolejna edycja jednych z największych targów poświęconych sprzętom audio i video na świecie i druga co do wielkości na całym Starym Kontynencie. Członkowie redakcji Spider’s Web pojawiają się na niej co roku i niezmiennie jesteśmy zachwyceni bogactwem eksponatów, jakie można obejrzeć, dotknąć i odsłuchać. A to nie koniec atrakcji!



Jest to jubileuszowa, 25-ta edycja tych wyjątkowych targów i organizatorzy zapewniają, że będą one największe w historii. Na 180 salach zgromadzi się ponad 200 wystawców i będziemy mogli zobaczyć niedrogi sprzęt za stówkę, jak i modele dla wybrańców za... 8 milionów zł.