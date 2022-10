Największa giełda winyli. Rarytasy na Audio Video Show 2022

To już tradycja targów Audio Video Show. Jak co roku organizatorzy przeznaczyli specjalną i dość obszerną przestrzeń dla fanów czarnej płyty. Przybyli kolekcjonerzy, producenci sprzętu i osobistości świata muzyki. Nic dziwnego: fanów winyli cały czas przybywa, a ów nośnik przeżywa swój renesans. Przyznać trzeba, że w niszy - bo dziś jednak dominuje streaming. Jednak to winyl wyrasta (znowu!) na najważniejszy nośnik dystrybucji fizycznej muzyki.