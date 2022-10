Telewizor tylko dla multimilionerów? Do zobaczenia na Audio Video Show 2022

A co sprawia, że Samsung The Wall jest taki wyjątkowy i drogi? Mamy tutaj do czynienia z telewizorem z matrycą typu Micro LED, która bazuje na diodach nieorganicznych. Charakteryzują się one wyższą jasnością i większą odpornością na wypalenie od tych typu OLED, ale tak jak i one zapewniają perfekcyjny kontrast. Ten ekran można montować zarówno w domach i luksusowych rezydencjach, jak i... w salach kinowych.